Товар в упаковке стоит 85 р.Сколько руб стоит товар ,если цена упаковки составляет 2/15 цены товара
Алгебра
Товар в упаковке стоит 85 р.Сколько руб стоит товар ,если цена упаковки составляет 2/15 цены товара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приблизительно 73 рубля 60 копеек
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