К металлам относятся все :а)элементы. 3 периода 1 - 4 а группы б)элементы побочных под групп 3)элементы 3а группы 4)s - элементы
Химия
К металлам относятся все :а)элементы. 3 периода 1 - 4 а группы б)элементы побочных под групп 3)элементы 3а группы 4)s - элементы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б-элементы побочных подгрупп.
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