Яка сила тяжіння діє на тіло масою 3 кг?
Физика
Яка сила тяжіння діє на тіло масою 3 кг?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СИЛА ТЯЖІННЯ ЦЕ МАСА НА СТАЛУ Ж ТОДІ ЯК Ж=10Н/КГ ТО ПОТРІБНО МАСУ 30КГ ПОМНОЖИТИ НА 1О ДОТІВИХОДИТЬ ФОРМУЛА F=3*10=30Н
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