Спишите словосочетания, дописывая безударные окончания прилагательных. Укажите ??адежи . Светл… полоса, ранн… утро, к вечерн… поезду, за син… море, в зимн… погоду , снежн… ком , храбр… партизанам , нижн… полка , у хорош… учени...
Русский язык
Спишите словосочетания, дописывая безударные окончания прилагательных. Укажите ??адежи . Светл… полоса, ранн… утро, к вечерн… поезду, за син… море, в зимн… погоду , снежн… ком , храбр… партизанам , нижн… полка , у хорош… ученика, по хрупк… льду , на верхн… этаже , бел… березку, син… огонёк , весёл… песнями , высок… здание, умн… человека , чёрн… облаком , в нов… доме , по снежн… дороге , в тёпл… шубах..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Светлая полоса,раннее утро,к вечернему поезду, за синее море, в зимнею погоду ,снежный ком,храбрый партизан,нижняя полка,у хорошего ученика,по хрупкому льду,на верхнем этаже,белую березку,синий огонёк,весёлыми песнями,высокое здание,умного человека,чёрным облаком,в новом доме,по снежной дороге,в тёплых шубах
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
помогите раскрыть скобки!!!! Срочно помогите!!!! I_________ (not sweep) the paths in the garden.My Dad does it. On Wednesdays Paul usually ____...
Английский язык
Пожалуйста, переведите мне сочинение на английский по всем правилам грамматики. Мой лучший день в жизни. Интересная фраза «Лучший день в жизни»...
Математика
От двух Городов одновременно отошли навстречу друг другу товарный и пассажирский поезда товарный поезд шел со скоростью 56 км час а пассажирский со...