Спишите словосочетания, дописывая безударные окончания прилагательных. Укажите ??адежи . Светл… полоса, ранн… утро, к вечерн… поезду, за син… море, в зимн… погоду , снежн… ком , храбр… партизанам , нижн… полка , у хорош… учени...

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Спишите словосочетания, дописывая безударные окончания прилагательных. Укажите ??адежи . Светл… полоса, ранн… утро, к вечерн… поезду, за син… море, в зимн… погоду , снежн… ком , храбр… партизанам , нижн… полка , у хорош… ученика, по хрупк… льду , на верхн… этаже , бел… березку, син… огонёк , весёл… песнями , высок… здание, умн… человека , чёрн… облаком , в нов… доме , по снежн… дороге , в тёпл… шубах..

Автор: Гость