Помогите пожалуйста ПОЖАЛУЙСТА !!! (-2)•6+(-4)•7-(-3)•4 (-3)•8-6:(-3) Решите срочно !!! :)
Математика
Помогите пожалуйста ПОЖАЛУЙСТА !!! (-2)•6+(-4)•7-(-3)•4 (-3)•8-6:(-3) Решите срочно !!! :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- (-2)Х6+(-4)X7-(-3)X4=-12+(-28)-(-12)=28 2-(-3)X8-6:(-3)=-30:(-3)=-10
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Русский язык
Спишите словосочетания, дописывая безударные окончания прилагательных. Укажите ??адежи . Светл… полоса, ранн… утро, к вечерн… поезду, за син… мор...