Помогите пожалуйста ПОЖАЛУЙСТА !!! (-2)•6+(-4)•7-(-3)•4 (-3)•8-6:(-3) Решите срочно !!! :)

Математика
Помогите пожалуйста ПОЖАЛУЙСТА !!! (-2)•6+(-4)•7-(-3)•4 (-3)•8-6:(-3) Решите срочно !!! :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- (-2)Х6+(-4)X7-(-3)X4=-12+(-28)-(-12)=28 2-(-3)X8-6:(-3)=-30:(-3)=-10
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