Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10001011, 10111000, 10011011, 10110100. Сколько среди них чисел, больших, чем А4(16)+20(8)
Информатика
Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10001011, 10111000, 10011011, 10110100. Сколько среди них чисел, больших, чем А4(16)+20(8)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем числа в десятичную систему счисления: A416 + 208 = 10·16+4 + 2·8 = 164 + 16 = 18010. Переведем полученное число в двоичную систему счисления: 18010 = 1⋅27 + 0⋅26 + 1⋅25 + 1⋅24 + 0⋅23 + 1⋅22 + 0⋅2 + 0 = 101101002. Сравним его с данными нам в условии двоичными числами: 10001011 — меньше, чем 10110100; 10111000 — больше, чем 10110100; 10011011 — меньше, чем 10110100; 10110100 — совпадает с 10110100. Таким образом, имеем одно число, большее, чем A416+208
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