Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10001011, 10111000, 10011011, 10110100. Сколько среди них чисел, больших, чем А4(16)+20(8)

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Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10001011, 10111000, 10011011, 10110100. Сколько среди них чисел, больших, чем А4(16)+20(8)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе­ре­ве­дем числа в де­ся­тич­ную си­сте­му счис­ле­ния: A416 + 208 = 10·16+4 + 2·8 = 164 + 16 = 18010. Пе­ре­ве­дем по­лу­чен­ное число в дво­ич­ную си­сте­му счис­ле­ния: 18010 = 1⋅27 + 0⋅26 + 1⋅25 + 1⋅24 + 0⋅23 + 1⋅22 + 0⋅2 + 0 = 101101002. Срав­ним его с дан­ны­ми нам в усло­вии дво­ич­ны­ми чис­ла­ми: 10001011 — мень­ше, чем 10110100; 10111000 — боль­ше, чем 10110100; 10011011 — мень­ше, чем 10110100; 10110100 — сов­па­да­ет с 10110100. Таким об­ра­зом, имеем одно число, боль­шее, чем A416+208
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