Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10111010, 10110100, 10101111, 10101100. Скольк?? среди них чисел, меньших, чем 9C(16)+37(8)?
Информатика
Даны 4 целых числа, записанные в двоичной системе: 10111010, 10110100, 10101111, 10101100. Скольк?? среди них чисел, меньших, чем 9C(16)+37(8)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переведем 2ичные число в 8сс 272,264,257,254 Переведем 9С в 8СС через 2 сс 10011100= 234 234+37=273 Легко теперь можно выбрать нужные числа
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