Как запмнить стих епта извини уменя сомолет пойми пезда пойми пезда
Литература
Как запмнить стих епта извини уменя сомолет пойми пезда пойми пезда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы понять стихи нужно перечитать стих громко медленно не спеша ну где-то 40-60 раз читать тот стих который вы хотите понять если это не помогает в диктофон говорите стих и слушайте как музыка наверное я вам помог
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