Срочно! Полувозрастной состав населения мира.

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Половой состав населения — это соотношение численности мужского и женского населения. В целом в мире на 100 женщин приходится 101 мужчина. Мужчин в мире на 20 миллионов больше. Они преобладают в Китае, Индии и большинстве исламских государств. В Африке, южнее Сахары, Латинской Америке, Австралии и Океании численность мужчин и женщин примерно одинакова. В остальных странах больше женщин. В зависимости от типа воспроизводства населения находится его возрастная структура. Обычно выделяют три группы: дети (до 15 лет), люди работоспособного возраста (15-60 лет), люди старшего возраста. В странах первого типа воспроизводства повышена доля пожилых людей, а в странах второго типа высока доля детей. Возраст является главным критерием при определении основной производительной части населения — трудовых ресурсов, к которым относятся люди в возрасте от 15 до 60 лет. Доля трудовых ресурсов в общей численности населения мира составляет около 50 %. Доля трудовых ресурсов наиболее высока для стран первого типа воспроизводства. О степени вовлечения населения в производство свидетельствует показатель экономически активного населения. В среднем по миру к экономически активному населению можно отнести 45 % всего населения или около 28 млрд человек. Повышенная доля экономически активного населения характерна для России, Европы, Северной Америки (50-60 % и более). Для стран Азии, Африки и Латинской Америки он, наоборот, ниже среднемирового (40-45 %). Особенности возрастного и полового состава населения наглядно иллюстрируют возрастно-половые пирамиды.