За 2 месяца из государственного бюджета было потрачено 1 000 000 000 манат.На образован??е,здравоохранение и социальные нужды была потрачена половиной этой суммы.Сколько манат было потрачено га образование,здравоохранение и соц...
Математика
За 2 месяца из государственного бюджета было потрачено 1 000 000 000 манат.На образован??е,здравоохранение и социальные нужды была потрачена половиной этой суммы.Сколько манат было потрачено га образование,здравоохранение и социальные расходы? а)пять миллионов манат в)пятьдесят миллионов манат с)пятьсот миллионов манат
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