Определите автора высказывания 1.Вниде страх в душу мою и трепет в кости моя 2.За что,о царь, бояр побил и воевод? 3.Смотри и разумей: кто противится власти - противится Богу о каких событиях идёт речь и укажите их даты 4....

История

Определите автора высказывания 1.Вниде страх в душу мою и трепет в кости моя 2.За что,о царь, бояр побил и воевод? 3.Смотри и разумей: кто противится власти - противится Богу о каких событиях идёт речь и укажите их даты 4.И повелел лукавый литовский король Стефан приступить к взятию города.Свирепые же и лютые его градоемцы с радостью восприняли его повеление и начали усердно готовиться к взятию города 5.Когда же на восходе солнца подошло время читать святое Евангелие и дьякон, заканчивая чтение, произнёс последнюю строку из евангелия:И будет одно стадо и один пастырь,внезапно как будто загремел сильный гром и сильныо задрожала земля. Благочестивый же царь и великий князь, выйдя немного из церковных дверей,увидел разрушенную подкопом городскую стену...

Автор: Гость