Сократите дробь 1305/2115приведя её к несократимой
Математика
Сократите дробь 1305/2115приведя её к несократимой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
29/47. двадцать девять сорок седьмых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Наиболшее 2 значное число раздели на цифру похожую на согласную букву русского ал??авита из которой состоит обозначение возраста илья муровца в кот...
Физика
СРОЧНО! 60 баллов. От чего зависит средняя скорость ? А) пройденного пути и времени джинения Б) всего пройденного пути и времени дживения ...
Математика
Ежик сказал,если найду 2 гриба,это будет столько,сколько я нашел впрошлом году,а если не найду 2 гриба,а найду 26,это будет в 4 раза больше,чем в п...
Английский язык
Complete the sentences. Use past simple or past perfect. 1) When I(meet) John, I(understand) that I(see) him before. 2) When the second group of ...
Литература