Наиболшее 2 значное число раздели на цифру похожую на согласную букву русского ал??авита из которой состоит обозначение возраста илья муровца в котором он встал с печи

Математика
Наиболшее 2 значное число раздели на цифру похожую на согласную букву русского ал??авита из которой состоит обозначение возраста илья муровца в котором он встал с печи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшее 2значное число - 99 цифра похожая на согл.букву - 3 Илье Муромцу было 33 года 99:3=33
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