СРОЧНО! 60 баллов. От чего зависит средняя скорость ? А) пройденного пути и времени джинения Б) всего пройденного пути и времени дживения В) пройденного пути и всего времени Г) всего времени движения, потребовавшегося д...

Физика
СРОЧНО! 60 баллов. От чего зависит средняя скорость ? А) пройденного пути и времени джинения Б) всего пройденного пути и времени дживения В) пройденного пути и всего времени Г) всего времени движения, потребовавшегося для прохождения всего пути Какая из точек (1,2,3) точкой приложения веса гири ( фото ниже) И ещё фото ниже задания про плету
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нет. скорость везде(в любой точке) одинаковая. поэтому время и путь влияния не оказывают
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