СРОЧНО! 60 баллов. От чего зависит средняя скорость ? А) пройденного пути и времени джинения Б) всего пройденного пути и времени дживения В) пройденного пути и всего времени Г) всего времени движения, потребовавшегося д...

Физика

СРОЧНО! 60 баллов. От чего зависит средняя скорость ? А) пройденного пути и времени джинения Б) всего пройденного пути и времени дживения В) пройденного пути и всего времени Г) всего времени движения, потребовавшегося для прохождения всего пути Какая из точек (1,2,3) точкой приложения веса гири ( фото ниже) И ещё фото ниже задания про плету

Автор: Гость