Передо мной старая фотография моей семьи.На меня смотрит... Написать небольшой текст,используя обособленные определения,выраженные причастными оборотами, и сложноподчиненные предложения с придаточным определением Помогите , п...

Гость: Гость:

В камере, тоже освещенной электрическим светом, несмотря на утренний час, письмоводитель Иван Павлович с очевидным удоволь­ствием буравил и прошивал шёлковым шнуром бумаги.. . (М. Алда-нов) . Предложение повествовательное, невосклицательное, двусоставное, распространённое, полное, осложнено обособленным согласованным определением, выраженным причастным оборотом, обособленным обстоятельством уступки, выраженным оборотом с предлогом несмотря на, однородными сказуемыми. Главные члены: Иван Павлович — подлежащее, выражено су­ществительным; буравил и прошивал — однородные простые глаголь­ные сказуемые, выражены глаголами. Второстепенные члены: Иван Павлович (какой? ) письмоводитель — приложение, выражено существительным; буравил и прошивал (где? ) в камере — обстоятельство места, выражено существи­ельным с предлогом; в камере (какой? ) освещенной электрическим светом — обособленное согласованное определение, выражено причастным оборотом; буравил и прошивал (несмотря на что? ) несмотря на утренний час — обособленное обстоятельство уступки, выражено оборотом с предлогом несмотря на; буравил и прошивал (каким образом? ) с удовольствием — обстоятельство образа действия, выражено существительным с предлогом; с удовольствием (каким? ) очевид­ным — согласованное определение, выражено прилагательным; буравил и прошивал (что? ) бумаги — прямое дополнение, выражено существи­тельным; буравил и прошивал (чем? ) шнуром — косвенное дополнение, выражено существительным; шнуром (каким? ) шёлковым — со­гласованное определение, выражено прилагательным. Тоже — союз, членом предложения не является.