Передо мной старая фотография моей семьи.На меня смотрит... Написать небольшой текст,используя обособленные определения,выраженные причастными оборотами, и сложноподчиненные предложения с придаточным определением Помогите , п...
Русский язык
Передо мной старая фотография моей семьи.На меня смотрит... Написать небольшой текст,используя обособленные определения,выраженные причастными оборотами, и сложноподчиненные предложения с придаточным определением Помогите , пожаааалуйста)0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В камере, тоже освещенной электрическим светом, несмотря на утренний час, письмоводитель Иван Павлович с очевидным удовольствием буравил и прошивал шёлковым шнуром бумаги.. . (М. Алда-нов) . Предложение повествовательное, невосклицательное, двусоставное, распространённое, полное, осложнено обособленным согласованным определением, выраженным причастным оборотом, обособленным обстоятельством уступки, выраженным оборотом с предлогом несмотря на, однородными сказуемыми. Главные члены: Иван Павлович — подлежащее, выражено существительным; буравил и прошивал — однородные простые глагольные сказуемые, выражены глаголами. Второстепенные члены: Иван Павлович (какой? ) письмоводитель — приложение, выражено существительным; буравил и прошивал (где? ) в камере — обстоятельство места, выражено существиельным с предлогом; в камере (какой? ) освещенной электрическим светом — обособленное согласованное определение, выражено причастным оборотом; буравил и прошивал (несмотря на что? ) несмотря на утренний час — обособленное обстоятельство уступки, выражено оборотом с предлогом несмотря на; буравил и прошивал (каким образом? ) с удовольствием — обстоятельство образа действия, выражено существительным с предлогом; с удовольствием (каким? ) очевидным — согласованное определение, выражено прилагательным; буравил и прошивал (что? ) бумаги — прямое дополнение, выражено существительным; буравил и прошивал (чем? ) шнуром — косвенное дополнение, выражено существительным; шнуром (каким? ) шёлковым — согласованное определение, выражено прилагательным. Тоже — союз, членом предложения не является.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Некая фирма купила компьютер , факс и телефон за 42.700рублей факс , сейф м телефон ст??ят 19.700 рублей .Компьютер,сейф и телефон стоят 40.700 руб...
Математика
География
Помогите, пожалуйста!!!!!!Очень надо!!!!!!! Проверочная работа по теме: «Металлургич??ский комплекс» 1. Тестовые задания. 1. Выберите легкие...