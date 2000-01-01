Некая фирма купила компьютер , факс и телефон за 42.700рублей факс , сейф м телефон ст??ят 19.700 рублей .Компьютер,сейф и телефон стоят 40.700 рублей факс и сейф стоят вместе 17.200 рублей сколько стоят в отдельности компьютер...
Математика
Некая фирма купила компьютер , факс и телефон за 42.700рублей факс , сейф м телефон ст??ят 19.700 рублей .Компьютер,сейф и телефон стоят 40.700 рублей факс и сейф стоят вместе 17.200 рублей сколько стоят в отдельности компьютер , факс , сейф и телефон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала телефон 19700-17200==2500 компютер42700-17200-2500=23000 факс 42700-40700=2000 сейф 17200-2000=15200
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