Помогите плиз,перевести текст

Гость: Гость:

Оратор. Миссис Браун: Простите, я ищу отель, чтобы остаться на то, что вы могли бы порекомендовать? Работник отдела информации: Как долго вы собираетесь остановиться? Г-жа Браун: Два или три ночи, я думаю. Не могли бы вы, пожалуйста, обратите внимание на какой-то отель находится недалеко от центра? Работник отдела информации: Да, мадам, естественно. Это одноместный номер вы хотите? Г-жа Браун: Нет, двухместный номер, пожалуйста. Мой муж работник отдела информации: Хотели бы Вы иметь собственную ванную комнату? Г-жа Браун: Да, конечно. Барбикан работник отдела информации: Верно. Теперь я могу предложить вам новые Это современный отель, удобно есть радио, телефон и цвет миссис Браун: Спасибо, но я гастролировать здесь. Является ли отель далеко сюда главных достопримечательностей города? Где точная информация Клерк: В центральной улице, мадам. Это не далеко