Помогите с заданием! Объясните значение слов-полис,демос,ареопаг,архонты,долгов??й камень
История
Помогите с заданием! Объясните значение слов-полис,демос,ареопаг,архонты,долгов??й камень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полис-античная городская гражданская община с массой неполноправных -с преобладанием рабов;особая форма организации общества-политической организации(довольно часто государства)
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