ПОМОГИТЕ !!! Какие Сходства и различия в РАЗМНОЖЕНИИ кишечнополостных и плоских червей.
Биология
ПОМОГИТЕ !!! Какие Сходства и различия в РАЗМНОЖЕНИИ кишечнополостных и плоских червей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У кишечнополостных ; разветленность у плоских: бесполое- фогментайия , половое-гермафродиты, оплодотворение внутрение, перекресное
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