Как оформить задачу где в условии есть" столько же сколько и ...."

Математика
Как оформить задачу где в условии есть" столько же сколько и ...."
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волебол.мяч-8 баскет.мяч-? на 1 мен.чем﻿(стрелочка на вверх) теннис.мяч.? стрелка на скобку вмести волеб.и баскет﻿  8-1=7 баскет.мячей 8+7=15теннис.мячей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите есть вроде два названия винительный и.....
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйсто - представте число в виде десятичной дроби 3 целых 5/8
Ответить
Математика
Обясните как изменится разность,если изменить уменьшаемое и вычитаемое. 10200-200 ; 10500-200 ; 11700-200; 12100-200; 14500-1300 ; 14500-1580; 1450...
Ответить
Окружающий мир
О чём свидетельствует опыт мори с мухами
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: 1) 7-2х=4,5-7х 2) 2(х-8)-5(х+6)=2 3) 6х/7=х-5/2 Решите задачи (Возможно надо будет составить уровнение) 1)За 4ч мотор...
Ответить