Как оформить задачу где в условии есть" столько же сколько и ...."
Математика
Как оформить задачу где в условии есть" столько же сколько и ...."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волебол.мяч-8 баскет.мяч-? на 1 мен.чем(стрелочка на вверх) теннис.мяч.? стрелка на скобку вмести волеб.и баскет 8-1=7 баскет.мячей 8+7=15теннис.мячей
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