Обясните как изменится разность,если изменить уменьшаемое и вычитаемое. 10200-200 ; 10500-200 ; 11700-200; 12100-200; 14500-1300 ; 14500-1580; 14500-1750; 14500-2200
Математика
Обясните как изменится разность,если изменить уменьшаемое и вычитаемое. 10200-200 ; 10500-200 ; 11700-200; 12100-200; 14500-1300 ; 14500-1580; 14500-1750; 14500-2200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотрим сколько нулей в каждом произведение в конце и убераем равное количество 10200-200 убираем по 2 нуля получится 102-2=100 и продолжаем делать также , 10500-200 105-2=103; 11700-200 117-2=115; 12100-200 121-2=119; 14500-1580 убераем по одному нулю 1450-158=1247; 14500-1750 1450-175=1275; 14500-2200 145-22=123
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