Используя дополнительные источники или опираясь на опыт близких, приведи пример, когда мечты и целеустремленность человека

Обществознание
Используя дополнительные источники или опираясь на опыт близких, приведи пример, когда мечты и целеустремленность человека
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был такой летчик по фамилии Мересьев. Он стал инвалидом, лишился обеих ног, но не мог смириться с тем, что больше никогда не сможет летать. Тогда он поставил себе цель и после изнурительных тренировок снова сел в кабину самолета.
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