Используя дополнительные источники или опираясь на опыт близких, приведи пример, когда мечты и целеустремленность человека

Гость: Гость:

Был такой летчик по фамилии Мересьев. Он стал инвалидом, лишился обеих ног, но не мог смириться с тем, что больше никогда не сможет летать. Тогда он поставил себе цель и после изнурительных тренировок снова сел в кабину самолета.