Здравствуйте. почему кожаный с одной "н" заранее спасибо
Русский язык
Здравствуйте. почему кожаный с одной "н" заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В суффиксах ан -ян пишем одну н
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