Здравствуйте. почему кожаный с одной "н" заранее спасибо

Русский язык
Здравствуйте. почему кожаный с одной "н" заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В суффиксах ан -ян пишем одну н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста решить три задачи по химии 1) 10 грамм соды растворили в 40 граммов воды ,определи процентное содержание раствора 2)сколько гра...
Ответить
Математика
Помогите оформить правильно задачу,не могу сообразить
Ответить
Русский язык
Сегодня я разглядывал на снегу следы зверушек и птиц полный разбор предложения
Ответить
Алгебра
В правильном четырехугольном призме высота равна 3,при этом объем равен 27.Найдите площадь боковой поверхности
Ответить
Геометрия
Около треугольного равнобедренного треугольника описана окружность радиусом 25 расстояние от ее центра до основания равно 7. найдите расстояние от ...
Ответить