Помогите оформить правильно задачу,не могу сообразить

Математика
Помогите оформить правильно задачу,не могу сообразить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привезли-36ящ. В каждом 9кг
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