В правильном четырехугольном призме высота равна 3,при этом объем равен 27.Найдите площадь боковой поверхности

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Объем призмы Vпр= Sосн * h; Sосн * 3 = 27; Найдем из этого выражения площадь основания Sосн = 9. В основании квадрат, следовательно сторона квадрата a^2 = 9; a = 3 Площадь боковой поверхности S= P * h =4a * h= 4*3*3 = 36