Около треугольного равнобедренного треугольника описана окружность радиусом 25 расстояние от ее центра до основания равно 7. найдите расстояние от ц.окружности до боковой стороны
Геометрия
Около треугольного равнобедренного треугольника описана окружность радиусом 25 расстояние от ее центра до основания равно 7. найдите расстояние от ц.окружности до боковой стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от центра окружности до боковой стороны треугольника равно 15
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