Помогите пожалуйста решить три задачи по химии 1) 10 грамм соды растворили в 40 граммов воды ,определи процентное содержание раствора 2)сколько граммов сахара и воды потребуется для приготовления 1,5 кг 20- процентного раство...

Химия
Помогите пожалуйста решить три задачи по химии 1) 10 грамм соды растворили в 40 граммов воды ,определи процентное содержание раствора 2)сколько граммов сахара и воды потребуется для приготовления 1,5 кг 20- процентного раствора 3) сколько грамма 12 процентного водного раствора можно приготовить из 200 г глюкозы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10/50 = 0,2 или 20% (соды) 100 - 20 = 80% (воды) 2) 1,5 * 0,2 = 0,3 кг (сахара) 1,5 - 0,3 = 1,2 кг (воды) 3) 200 / 0,12 = 1667 г (примерно)
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