Помогите пожалуйста решить три задачи по химии 1) 10 грамм соды растворили в 40 граммов воды ,определи процентное содержание раствора 2)сколько граммов сахара и воды потребуется для приготовления 1,5 кг 20- процентного раство...

Химия

Помогите пожалуйста решить три задачи по химии 1) 10 грамм соды растворили в 40 граммов воды ,определи процентное содержание раствора 2)сколько граммов сахара и воды потребуется для приготовления 1,5 кг 20- процентного раствора 3) сколько грамма 12 процентного водного раствора можно приготовить из 200 г глюкозы

Автор: Гость