Помогите пожалуйсто - представте число в виде десятичной дроби 3 целых 5/8
Алгебра
Помогите пожалуйсто - представте число в виде десятичной дроби 3 целых 5/8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ будет примерно 3,6
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