Придумайте односоставное предложение с обобщающим словом после перечисления. И предложение с обращением, тоже односоставное

Русский язык
Придумайте односоставное предложение с обобщающим словом после перечисления. И предложение с обращением, тоже односоставное
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Берегись в странствии своем яда, меча, но более всего опасайся проклятия, колдовства, подлости лютой - оружия ведьминского. 1. Сгубил ты меня, владыка.
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