Написать про порядочного человека

Гость: Гость:

Порядочны человек. Слышал ли ты что-бы кто-то из твоих знакомых говорил: "Вот это порядочный человек!" Некоторые думают что порядочный человек значит, который любит порядок, он аккуратен. порядок в комнате это не значит что этот человек порядочный. Порядочный человек значит- что у него порядок в душе. Он добрый, он рад твоим победам больше тебя. Вот что значит порядочный человек!