Написать про порядочного человека
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Написать про порядочного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порядочны человек. Слышал ли ты что-бы кто-то из твоих знакомых говорил: "Вот это порядочный человек!" Некоторые думают что порядочный человек значит, который любит порядок, он аккуратен. порядок в комнате это не значит что этот человек порядочный. Порядочный человек значит- что у него порядок в душе. Он добрый, он рад твоим победам больше тебя. Вот что значит порядочный человек!
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