Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби 17/48 и 19/36 14/15 и 16/27 2/3,5/7 и 3/14

Математика
Приведите к наименьшему общему знаменателю дроби 17/48 и 19/36 14/15 и 16/27 2/3,5/7 и 3/14
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17/48 и 19/36=51/144 и 76/144 14/15 и 16/27= 126/135 и 80/135 2/3,5/7 и 3/14=28/42 30/42 9/42
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