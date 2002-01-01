Сделайте номер 164 (б Д и ) срочно умоляю

Математика
Сделайте номер 164 (б Д и ) срочно умоляю
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
456+с=1362   с=1362-456 с=906 в-45=96    в=96+45      в=141 2002-х=1362   х=2002-1362   х=640 
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