Ежик сказал,если найду 2 гриба,это будет столько,сколько я нашел впрошлом году,а если не найду 2 гриба,а найду 26,это будет в 4 раза больше,чем в прошлом году,сколько уже грибов нашел ежик?

Математика
Ежик сказал,если найду 2 гриба,это будет столько,сколько я нашел впрошлом году,а если не найду 2 гриба,а найду 26,это будет в 4 раза больше,чем в прошлом году,сколько уже грибов нашел ежик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - грибов насобирал ёжик х+2 - грибов - в прошлом год х+26=(х+2)*4 х+26=4х+8 26-8=4х-х 3х=18 х=6 Ответ: ёжик нашел 6 грибов.
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