Ежик сказал,если найду 2 гриба,это будет столько,сколько я нашел впрошлом году,а если не найду 2 гриба,а найду 26,это будет в 4 раза больше,чем в прошлом году,сколько уже грибов нашел ежик?

Математика

Ежик сказал,если найду 2 гриба,это будет столько,сколько я нашел впрошлом году,а если не найду 2 гриба,а найду 26,это будет в 4 раза больше,чем в прошлом году,сколько уже грибов нашел ежик?

Автор: Гость