В каких сказках используются загадки

Литература
В каких сказках используются загадки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка «Чистота, благодать и красота»  Сказка «Солдатская загадка»  Сказка «Неразгаданная загадка»  Сказка «Дочь-семилетка»  Сказка «Что дальше слышно?»
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести текст,пожалуйста
Ответить
Математика
Сократите дробь 1305/2115приведя её к несократимой
Ответить
Математика
Наиболшее 2 значное число раздели на цифру похожую на согласную букву русского ал??авита из которой состоит обозначение возраста илья муровца в кот...
Ответить
Физика
СРОЧНО! 60 баллов. От чего зависит средняя скорость ? А) пройденного пути и времени джинения Б) всего пройденного пути и времени дживения ...
Ответить
Математика
Ежик сказал,если найду 2 гриба,это будет столько,сколько я нашел впрошлом году,а если не найду 2 гриба,а найду 26,это будет в 4 раза больше,чем в п...
Ответить