Малыш съедает банку варенья за 6 минут а Карлсон в 3раза быстрее. За сколько минут они съедят банку в двоем

Математика
Малыш съедает банку варенья за 6 минут а Карлсон в 3раза быстрее. За сколько минут они съедят банку в двоем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 63 равно 2- ест карлсон 2) 2*6 равно 12- едят вдвоём
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