Малыш съедает банку варенья за 6 минут а Карлсон в 3раза быстрее. За сколько минут они съедят банку в двоем

Математика

Малыш съедает банку варенья за 6 минут а Карлсон в 3раза быстрее. За сколько минут они съедят банку в двоем

Автор: Гость