Пожалуйста помогите решить последний столбик
Математика
Пожалуйста помогите решить последний столбик
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