Скільки буде 30 процентів від 920000?

Математика
Скільки буде 30 процентів від 920000?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
920000=100%,92000=10%,92000 умножить на 3=276000
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