Людовик 14-й говорил: "государство-это я!" как вы думаете, какой смысл он вкладывал в эти слова?Ответьте, очень прошу!!

История

Людовик 14-й говорил: "государство-это я!" как вы думаете, какой смысл он вкладывал в эти слова?Ответьте, очень прошу!!

Автор: Гость