Людовик 14-й говорил: "государство-это я!" как вы думаете, какой смысл он вкладывал в эти слова?Ответьте, очень прошу!!
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Людовик 14-й говорил: "государство-это я!" как вы думаете, какой смысл он вкладывал в эти слова?Ответьте, очень прошу!!
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