Даны два числа. Определить, какое из них больше. Вывести знак 'gt;' если первое число больше, или знак 'lt;' в противном случае. Входные данные: Выходные данные: Во входном потоке в первой строке через пробел заданы целые ...
Информатика
Даны два числа. Определить, какое из них больше. Вывести знак 'gt;' если первое число больше, или знак 'lt;' в противном случае. Входные данные: Выходные данные: Во входном потоке в первой строке через пробел заданы целые числа A и B (-30000 lt; A,B lt; 30000), A неравно B. В выходной поток вывести единственный символ. ввести это на паскальном языке
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