При каких значениях переменных имеет смысл выражение a)х2+1 б)1/а в)11/б-4 г)1/9с-36

Алгебра
При каких значениях переменных имеет смысл выражение a)х2+1 б)1/а в)11/б-4 г)1/9с-36
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Гость:
легкое незашто удачи а
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