Начертите графики изопроцессов газа в координатных осях V,p и T,V для которых справедливо уравнение p1V1=p2V2.Пересекут ли графики координат ?Почему?(Помогите -а то зачет скоро-а это единственная задача не решена).

Физика

Начертите графики изопроцессов газа в координатных осях V,p и T,V для которых справедливо уравнение p1V1=p2V2.Пересекут ли графики координат ?Почему?(Помогите -а то зачет скоро-а это единственная задача не решена).

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