Помогите пожалуйста! 20 баллов! Сделайте СЛОЖНЫЙ план текста Сам текст: Дон- ле??ендарная русская река. Она протекает с севера на юг по древним русским землям - Тульской, Воронежской, Ростовской областям - и впадает в Азов...

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Помогите пожалуйста! 20 баллов! Сделайте СЛОЖНЫЙ план текста Сам текст: Дон- ле??ендарная русская река. Она протекает с севера на юг по древним русским землям - Тульской, Воронежской, Ростовской областям - и впадает в Азовское море. Дон служил важным торговым путём между центральными районами Руси и Приазовьем. В него впадают речки, по берегам которых расположились многие города и сёла. Самые крупные из них Воронеж, Ростов-на-Дону, Азов. На притоке Дона Непрядве в 1380 году произошла Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от иноземного господства. Дон связан с другой русской рекой Волгой каналом. Теперь в столицу нашей родины Москву и из нее на пароходе можно попасть Азовское море, а из Азовского- в Чёрное .

Автор: Гость