Помогите пожалуйста! 20 баллов! Сделайте СЛОЖНЫЙ план текста Сам текст: Дон- ле??ендарная русская река. Она протекает с севера на юг по древним русским землям - Тульской, Воронежской, Ростовской областям - и впадает в Азов...
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Помогите пожалуйста! 20 баллов! Сделайте СЛОЖНЫЙ план текста Сам текст: Дон- ле??ендарная русская река. Она протекает с севера на юг по древним русским землям - Тульской, Воронежской, Ростовской областям - и впадает в Азовское море. Дон служил важным торговым путём между центральными районами Руси и Приазовьем. В него впадают речки, по берегам которых расположились многие города и сёла. Самые крупные из них Воронеж, Ростов-на-Дону, Азов. На притоке Дона Непрядве в 1380 году произошла Куликовская битва, положившая начало освобождению Руси от иноземного господства. Дон связан с другой русской рекой Волгой каналом. Теперь в столицу нашей родины Москву и из нее на пароходе можно попасть Азовское море, а из Азовского- в Чёрное .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откуда протекает Дон? Между какими торговыми путями служит Дон? Что произошло в 1380 году, на реке Дон? С какой рекой связан Дон? Откуда протикает Дон? С запада на север или с севера на юг?
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