Помогите решить методом весов 87-(41+y)=22
Математика
Помогите решить методом весов 87-(41+y)=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
87-(41+y)=22 87-41-y=22 87-41-22=у у=24
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