Помогите решить. найдите значение выражения -(-(-(-(-(-(-(-с))))))), если с=81;-4
Математика
Помогите решить. найдите значение выражения -(-(-(-(-(-(-(-с))))))), если с=81;-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем минусы. Их 8. Это четное число, делится на два, значит , работает правило, что минус на минус дает плюс. -(-(-(-(-(-(-(-81))))))) = 81 -(-(-(-(-(-(-(-(-4))))))) = -4
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