Решите плиз за 8 часов токарь может выточить 24 детали,а его ученик в 3 раза меньше . ??акое количество деталей они могут выточить за 5 часов работая одновременно?

Математика

Решите плиз за 8 часов токарь может выточить 24 детали,а его ученик в 3 раза меньше . ??акое количество деталей они могут выточить за 5 часов работая одновременно?

Автор: Гость