Решите плиз за 8 часов токарь может выточить 24 детали,а его ученик в 3 раза меньше . ??акое количество деталей они могут выточить за 5 часов работая одновременно?

Математика
Решите плиз за 8 часов токарь может выточить 24 детали,а его ученик в 3 раза меньше . ??акое количество деталей они могут выточить за 5 часов работая одновременно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24:8=3-токарь 3:3=1-ученик 3+1=4-ученик и токарь 4*5=20
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