Даны два натуральных числа n и m . Если одно из них делится на другое нацело , вывест?? 1 , иначе вывести любое другое целое число. Нужно сделать на python.

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Даны два натуральных числа n и m . Если одно из них делится на другое нацело , вывест?? 1 , иначе вывести любое другое целое число. Нужно сделать на python.

Автор: Гость