Даны два натуральных числа n и m . Если одно из них делится на другое нацело , вывест?? 1 , иначе вывести любое другое целое число. Нужно сделать на python.

Информатика
Даны два натуральных числа n и m . Если одно из них делится на другое нацело , вывест?? 1 , иначе вывести любое другое целое число. Нужно сделать на python.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
import random a,b = map(int,(input('input a,b ').split())) if a % b == 0 or b % a ==0:     print('1') else:     print(random.randint(10,100))
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