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Учительница похвалила одобрит ученика
Русский язык
Учительница похвалила одобрит ученика
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Значит повезло ученику
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