Придумать предложения со словом если типа : Если будешь хорошо учится, я подарю те??е машину
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Придумать предложения со словом если типа : Если будешь хорошо учится, я подарю те??е машину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если будет снег, то завтра мы пойдем лепить снеговика. Мама меня наругает, если я получу двойку. Если Миша не успеет на тренировку , то ему придется пробежать три штрафных круга.
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