Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной типографии было издано полное собран??е сочинений Винни-пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок -481.Сколько произведени...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной типографии было издано полное собран??е сочинений Винни-пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок -481.Сколько произведений каждого вида было включено в полное собрание сочинений Винни-пуха?

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