Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной типографии было издано полное собран??е сочинений Винни-пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок -481.Сколько произведени...
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Помогите пожалуйста решить задачу. В лесной типографии было издано полное собран??е сочинений Винни-пуха.В это собрание вошло 616 пыхтелок,шумелок и сопелок.Пыхтелок и шумелок было 419,шумелок и сопелок -481.Сколько произведений каждого вида было включено в полное собрание сочинений Винни-пуха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 616-419=197-сопелок 2) 616-481=135-пыхтелок 3) 197+135=332-пыхтелок и сопелок 4)616-332=284 шумелок
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