15 баллов!! 1000-31518:153+571154:89=? Помогите
Математика
15 баллов!! 1000-31518:153+571154:89=? Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)31518:153=203 2)571154:89=6417,46067 3)1000-203=797 4)797плюс6417,460= 7214,46 Ответ: 7214,46
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